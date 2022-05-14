Nüfusu az ve dağınık yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması hâlinde ise ana sınıfı açılabilecek.

Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olmasının esas olduğu ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabileceğine yönelik düzenleme yapıldı.

Okul pansiyonların açılışında aranılan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürüldü.