Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden Kılıçdaroğlu'na yanıt

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Kurumun açıklamasında şöyle denildi:

"Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken Ana Muhalefet Partisi tarafından hedef alınması ve gerçeği aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır.

MERNİS'te bugüne kadar da herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili de bugüne kadar düzenlenmiş olan 76 milyon çipli kimlik kartı ve 9 milyon yeni nesil pasaporttur."