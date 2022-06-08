Norveç'ten Ukrayna'ya obüs desteği

Norveç hükümeti, Ukrayna'ya 22 adet ABD menşeli M109 kundağı motorlu obüs gönderdiğini duyurdu.

Ukrinform haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna'ya obüslerin yanı sıra çeşitli teçhizat, yedek parça ve mühimmat da tedarik edildi. Hükümetin açıklamasında, Ukraynalı askerlere söz konusu obüslerin kullanımına yönelik eğitim verildiği de kaydedildi.

Norveç Savunma Bakanı Arild Gram, söz konusu sevkiyatı Kiev'in talebi üzerine gerçekleştirdiklerini belirterek "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına karşı koyabilmek için silah ve teçhizata ihtiyaç duyuyor. Ukrayna'daki savaşta yaşanan gelişmeler şimdi daha ağır top sistemlerinin gönderilmesini gerektiriyor" dedi.

Donetsk'te bombardıman

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırıları sürüyor.

Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut kasabasına düzenlendiği bildirilen bir Rus hava saldırısı sonucu bir okulun yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu iddia edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda "İşgalciler sabah kasabaya ateş açtı. Rus topları bir okula ve insanları barındıran bir idari binaya isabet etti. Okul tamamen yıkıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgalinden önce burada dört yüz çocuk eğitim görüyordu" denildi.