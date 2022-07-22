Norveç'teki katliamın üzerinden 11 yıl geçti: Anma etkinlikleri düzenliyor

22 Temmuz 2011 günü, Anders Behring Breivik adlı neo-nazi saldırgan bomba yüklü bir araçla Oslo şehir merkezinde devlet binalarının yoğun olarak bulunduğu Regjeringskvartalet'te bir saldırı gerçekleştirmiş, 8 kişinin ölümüne ve 12'si ağır 209 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Birkaç saat içinde, İşçi Partisi'nin (AP) gençlik örgütü olan AUF tarafından Utøya Adası'nda gerçekleşmekte olan yaz kampına sahte polis üniforması ve kimlik kullanarak geçen Breivik tarafından ikinci bir saldırı daha düzenlenmişti. Breivik feribot ile geçtiği adada kamp katılımcılarına ateş açarak 67 kişinin ölümüne ve 32 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

Bugün, 11 yıl önce saldırıların gerçekleştiği Regjeringskvartalet ve Utøya'da anma yapılacak. Anmaların ilki yerel saatle 09:30'da, Regjeringskvartalet'teki Høyblokka binasında gerçekleştirildi. 22 Temmuz Olayları Sonrası Ulusal Destek Grubu lideri Lisbeth Røyneland, Başbakan Jonas Gahr Støre ve kendisi de Utøya saldırısı kurtulanlarından biri olan AUF lideri Astrid Eide Hoem tarafından yapılan konuşmaların ardından hayatını kaybedenlerin isimleri okunarak Høyblokka önündeki anıta çelenk bırakıldı.

Yerel saatle 16.00'da başlayacak olan Utøya'daki anma etkinliğinde ise Astrid Eide Hoem ve Jonas Gahr Støre konuşacak. Etkinlik, Haziran ayı ortasında Utøykaia'ya açılan yeni ulusal anıtta gerçekleştirilecek.

Yetkililer Onur Haftası'nın hemen öncesinde Oslo'daki bir LGBT barına düzenlenen ve 2 kişinin ölümüne sebep olan 25 Haziran saldırısının ardından polisin bugün yüksek alarm durumunda olduğunu belirtiyor.