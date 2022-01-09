Norveç'te malzeme sıkıntısı: Askerler terhis olurken iç çamaşırlarını birliklerine bırakacak

Norveç ordusu, görevini tamamladıktan sonra terhis olup evine dönecek askerlerden atlet, külot ve sutyen gibi kışlada kullandıkları iç çamaşırlarını iade etmelerini istedi.

Devlet medyası NRK'nin haberine göre şimdiye kadar gönüllü olan uygulama artık zorunlu hale getirildi

Yakın zamana kadar terhis edilenlerin, askerlik hizmeti sırasında kendilerine verilen çamaşırlardan oluşan seti beraberlerinde evlerine götürmesi bir gelenekti.

Ancak Covid-19 salgını, ülkede tedarik ve malzeme sevkini ciddi şekilde zorlaştırdı. Bu da, ordunun geçen yıl silah altına alınan askerlerin iç çamaşırlarını alt devre acemilere devretmesini istemesine yol açtı.

Askeriyenin lojistik sözcüsü Hans Meisingset, NRK'ye verdiği demeçte, "Kıyafetler yıkanıyor, temizleniyor ve kontrol ediliyor. Dağıttığımız ürünler iyi durumda” dedi.

Norveç'te her yıl 8 bine yakın kişi askere alınıyor.