Norveç'te halk yüksek elektrik fiyatlarını protesto etti

Norveç halkı, önceki gün yüksek elektrik fiyatlarına karşı ülkenin birçok kentinde gösteri düzenledi.

Başkent Oslo'da da toplanan halk, işçi sendikaları öncülüğünde Norveç parlamentosu (Storting) önünde bir araya gelerek, "Enerjide siyasi kontrole evet" yazılı pankartlar taşıdı.

Endüstri ve tarımda elektrik fiyatlarının öngörülebilir ve uzun vadeli olmasını talep edilirken, hanelerde elektrik için de azami fiyat sistemi getirilmesini istendi.

Eyleme, "Daha ucuz elektrik talep edenler" adlı Facebook grubunun üyeleri de katıldı. Grubun yaklaşık 585 bin üyesi bulunuyor.

Protestoda muhalefet partilerinin bazı üyeleri de yer aldı.

Gösteriler, başkent Oslo'nun yanı sıra, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Arendal ve Harstad kentlerinde de gerçekleşti.

Norveç'te elektrik zammı

Norveç'te elektriğe gelen yüksek zamlar, 2021 yılının son aylarından bu yana gündemde.

Norveç hükümeti, yüksek elektrik fiyatlarına karşı elektrik üretimine dönük sübvansiyonları artırmayı planlıyor. Daha önce yüzde 55 olan elektrik sübvansiyonlarını önümüzdeki 3 ay için yüzde 80'e çıkarmayı planlayan hükümetin, elektrik fiyatlarını yarıya düşürmeyi hedeflediği belirtiliyor.