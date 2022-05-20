Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var

Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandı.

Haber Merkezi

Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın henüz yakalanamadığı öğrenildi.

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