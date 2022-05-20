Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın henüz yakalanamadığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Norveç'te bıçaklı saldırı: Yaralılar var
Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandı.
Haber Merkezi
Norveç'in Numedal bölgesinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırılarda 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın henüz yakalanamadığı öğrenildi.