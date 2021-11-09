Norveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından öldürüldü

Norveç'in başkenti Oslo'da sokakta yürüyenleri bıçakla tehdit eden bir saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Norveç medyası tarafından yayımlanan görüntülerde, üstsüz bir adamın bıçak tutarak sokakta ilerlediği görülüyor. Saldırganın yoldan geçen birini bıçakla yaraladığını duyuran Norveç polisi, daha sonra yaptığı açıklamada saldırıda yalnızca bir polisin hafif yaralandığını açıkladı.

Norveç emniyeti, "Saldırının şu ana kadar terörle ilişkili olduğuna dair bir bilgiye ulaşılmadı. Bunun tek kişilik bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Kentte yaşayanların güvenlik endişesi taşımasına gerek yok" açıklamasında bulundu

Norveç polisinin elde ettiği ilk rapora göre, bıçaklı bir adam başka bir kişinin arkasından koşarken görüldü. Bir polis devriye aracının bıçaklı saldırganı takibe aldığı ve saldırganı silahla vurarak durdurduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan saldırganın burada yaşamını yitirdiği kaydedildi.