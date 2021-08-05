Norveçli imam Hitler övdü, Musevileri hedef gösterdi

Norveç'in Drammen kentindeki bir imamın Facebook paylaşımları ülkede gündem oldu.

Şimdi silinen paylaşımında imamın "Hitler bazı Yahudilerin yaşamasına izin verdi de dünya bu milletin ne kadar zalim olduğunu ve neden onları öldürmenin gerekli olduğunu görsün" yazdığı görüldü.

İmam daha sonra paylaşamını Gazze'ye yönelik saldırılar karşısında yaşadığı hayal kırıklığından dolayı yaptığını öne sürdü.

Adam, 2009'dan Oslo'dan sonra Norveç'teki en yüksek ikinci göçmen yüzdesine sahip olan Drammen'de yerel bir imam olarak çalışıyor. Pakistan merkezli tarikat olan Minhaj-ul-Quran üyesi olduğu belirtilen imamın ismi basın tarafından gizli tutulurken Drammens Tidende gazetesinin aktardığına göre aynı imam başka bir paylaşımında Urduca "İsrail şeytandır ve Hitler, hayatta kalırlarsa insanlığın onlar yüzünden tehlikede olacağını dünya görsün diye bazı Yahudileri geride bıraktı" diye yazdı.

Gazete, Güneydoğu Polis Bölgesi'nin olayı soruşturduğunu ekledi.

Habere göre, adamın 2.900 Facebook arkadaşı ve 1.150 takipçisi var.

Söz konusu imam daha sonra Facebook gönderileri için özür diledi. İmam, “Her şeyden önce Facebook'taki ifadelerim için özür dilerim. İfadelerim ve başkalarından gelen yorumlar benim görüşlerimi ve temsil ettiğim şeyi temsil etmiyor. Hayatımın çoğunu eşitlik, anlayış, saygı ve hoşgörü için çalışarak geçirdim. Bana göre bunlar çok değer verilen değerlerdir” şeklinde demeç verdi.