Nord Stream 2 inşaatı tamamlandı

Gazprom yaptığı açıklamada, Nord Stream 2 gaz boru hattının inşaatının 10 Eylül sabahı tamamen tamamlandığını söyledi.

Açıklamada, "Gazprom'un sabah operasyonel toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller Moskova saatiyle 08:45'te Nord Stream 2 gaz boru hattının inşaatının tamamen tamamlandığını söyledi" denildi.

Proje operatörünün Nord Stream 2'nin son borusunu döşemeyi bitirdiği daha önce bildirilmişti. Şirket, gaz boru hattını yıl sonuna kadar işletmeye başlamayı planlıyor.

Gazprom'a göre, bu yıl Nord Stream 2 gaz boru hattından 5,6 milyar metreküp gaz geçecek.

Nord Stream 2, Rusya kıyılarından Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki gaz boru hattı hattını içeriyor. İsviçre Allseas, ABD yaptırımları tehdidinin ardından boru döşemeyi bırkatıktan sonra Aralık 2019'da çalışma askıya alınmıştı. Aralık 2020'den bu yana gaz boru hattının inşaatına devam edildi.