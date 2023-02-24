Nöbet tutan İkizköylüler: Bugün ormanda 29 zeytin ağacı söküldü, şikayetçi olduk

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılması planlanan kömür ocağı için ağaçların kesilmesini engellemek amacıyla nöbet tutan İkizköylüler, bugün ormanda 29 zeytin ağacının söküldüğünü ve sorumlular hakkında şikayette bulunduklarını açıkladı. Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı ve Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) Başkanı Nejla Işık, "En büyük amacımız, bu zeytinlerin 2-3 gün içerisinde geri dikilmesini sağlamak" dedi.

Milas’a bağlı İkizköy Mahallesi’nde, bölge halkının Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (YK Enerji) kömür ocağı açmak istediği Akbelen Ormanı’nda tuttuğu nöbet devam ediyor. KARDOK Başkanı Nejla Işık, bugün nöbet tuttukları sırada kepçe sesi duyup bölgeye gittiklerini ve 29 tane zeytin ağacının söküldüğünü gördüklerini söyledi. Işık, şöyle konuştu:

"Akbelen nöbetimiz devam ederken buraya kepçenin girdiğini gördük, geldik. Buradaki zeytinler, bizzat kendi akrabam, dayımıza ait. Uyarmamıza rağmen, ‘Zeytin sökümü yasak, iznin var mı’ dememize rağmen, 'Yeniköy Kemerköy Şirketi'nden iznim var' demiştir. Biz de ‘Oranın izni olmaz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin alman gerekiyor, var mı’ dedik. 'Ben oradan aldım iznimi' dedi ve bizi dinlemeden 29 tane zeytin ağacını kesti. Jandarmayı aradık, kendilerinden şikayetçi olduk. Tutanak tutuldu. Buradaki sorumlular her kimse cezai işlem uygulanacak. En büyük amacımız, bu zeytinlerin 2-3 gün içerisinde geri dikilmesini sağlamak." (ANKA)