‘Nobel Barış Ödüllü’ Machado’nun mitinginde Venezuela geçici başkanına ırkçı sloganlar
Yayın Tarihi: 22.04.2026 , 12:58
İspanya’nın başkenti Madrid’de ABD destekli Venezuelalı “muhalif” ve 2025 Nobel Barış Ödülü verilen María Corina Machado yanlıları 19 Nisan’da bir miting düzenlendi.
İspanya’daki aşırı sağcı Vox partisi ile sağcı muhafazakar Halk Partisi’nce (PP) desteklenen mitingde kalabalık bir grup Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez'e yönelik "Maymun dışarı!” (“¡Fuera la mona!") şeklinde ırkçı sloganlar attı.
Etkinlikte sahneye çıkan Venezuelalı şarkıcı Carlos Baute de elindeki mikrofonla söz konusu sloganı atarak kalabalığı teşvik etti.
Tepkilerin ardından Baute Instagram hesabı üzerinden özür dileyerek ırkçı olmadığını savundu, ”anlık duygu yoğunluğuna ve yılların öfkesine kapıldığını" öne sürdü.
Karakas'tan tepki: Hesaplanmış bir saldırı kampanyası
Mitingdeki bu sloganlara Karakas’tan da tepki geldi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodríguez dün bir açıklama yayımladı ve Geçici Başkan Delcy Rodríguez'e yönelik "hesaplanmış bir saldırı kampanyası" olarak nitelendirdiği olayı sert bir dille kınadı.
Jorge Rodríguez, İspanya'nın Vox ve Halk Partisi'ni (PP) bu etkinliğe sponsor olmakla ve nefret söyleminin normalleştiği bir ortam yaratmakla suçladı.
Bu tür ırkçı eylemlerin "duygusal bahanelerle" meşrulaştırılmasını Nazi rejiminin kullandığı insanlıktan çıkarıcı söylemlere benzeten Rodríguez, ırkçılığı "ruhun bir hastalığı" olarak tanımladı.
ABD 3 Ocak’ta Venezuela’ya düzenlediği haydutça saldırıyla ülkenin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmıştı.
Maduro’nun ABD tarafından kaçırılıp New York’ta “uyuşturucu kaçakçılığı” suçlamasıyla yargılandığı bir dönemde ABD yönetimi Karakas’ta Delcy Rodríguez’in geçici başkanlık görevini üstlendiği hükümetin Washington’la uyumlu adımlar atmasını övüyor. Henüz Beyaz Saray’dan yeşil ışık alamayan Machado ise İspanya’daki destek arayışında Venezuela’ya “yakında” döneceğini savunuyor.
