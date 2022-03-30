'Nişantaşı Üniversitesi akademisyenleri yalnız değildir!'

Nişantaşı Üniversitesi’nde görev yapan araştırma görevlileri insan kaynakları müdürünün odasına çağırılarak hiçbir resmî belge sunulmadan istifaya zorlanmıştı. Hukuksuzluğun ardından çok sayıda akademisyen bugün işten çıkarıldı.
soL TV işten çıkarılan akademisyenlerle görüştü:
Bugün üniversite önünde bir basın açıklaması da yapıldı. Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi ve Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi imzalı açıklamada, "Vakıf üniversitelerinin özünü açığa çıkaran bu uygulamalar nitelikli bir eğitimin değil karın ve emek sömürüsünün merkezde olduğu şirket anlayışını göz önüne sermektedir" denildi.
'Birlikteyiz yan yanayız dayanışıyoruz!'
Açıklama şöyle: