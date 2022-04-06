Nisa bebek soruşturmasında bakıcının ifadesi ortaya çıktı

Nisa bebeğin rahatsızlığına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bakıcının ifadesi alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, yaklaşık bir hafta önce işe başladığı belirtilen bakıcı D.Y. ifadesinde "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim" dedi.

Nisa bebeği kucağına alıp biberonla beslediğini, sonrasında yatağına yatırdığını belirten bakıcı, "Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim" ifadesini kullandı.

İddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark edip kurum doktoruna götürdü. D.Y. ifadesinin devamında "Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketiz duruma neden geldiğini bilmiyorum" dedi.