Nisa bebeğin annesinin ifadesi: 'Öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi'

İstanbul Pendik'te boş bir araziye bırakılan Nisa bebeğin annesi Ebru S., "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlamaları sonrası "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

'Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi'

Ebru S'nin savcılıkta verdiği ifadesinde bebeği özellikle kolay bulunması için apartman önüne bıraktığını, zillere bastığını söylediği öğrenilirken, "Bir süre etrafta gezinip çocuğu alıp almayacaklarını kontrol ettim. İki gün sonra bile olay yerine gidip baktım. Çocuğa bakacak durumum yoktu. Ailemin de bu çocuktan haberi yoktu. Eğer öğrenselerdi bana ve çocuğuma zarar verebilirlerdi" dedi.

Ebru S.'nin 2019'da imam nikahlı eşinden olan bir çocuğunun bulunduğu, bu çocuğu kayınvalidesinin aldığı, kendisinin ise daha sonra kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Ebru S.'nin sığınma evinde kaldığı süreçte tanıştığı erkek arkadaşından olan Nisa bebeğin ise babası M.Ç. tarafından kabul edilmediği, sığınma evinde kalma süresi sona eren Ebru S.'nin kısa süreliğine Pendik'te yanında kalacağı arkadaşına gitmeden önce bebeği bir apartmanın önüne bıraktığı ifade ediliyor.

İhmal iddiası

Öte yandan Nisa bebeğin rahatsızlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.