Nilüfer Belediyesi soruşturması: Üç kişi daha gözaltına alındı

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddialarıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca "geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında üç kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelemesi sonucunda gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan N.R, S.Ç. ile İ.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" belirtilmişti.

31 Mart'ta Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda kişinin de aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 kişi 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi iddialardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 kişinin bu dosya kapsamında da tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Hakimlik ayrıca Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey'in de aralarında yer aldığı 33 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Başsavcılık adli kontrolle salıverilen 33 şüpheliden 5'inin serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine 7 Nisan'da yeniden mahkemeye çıkarılan 5 kişi daha tutuklanmıştı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 35'e yükselmişti.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.