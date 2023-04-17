Nikkei: Erdoğan’ın 'Batı yanlısı rakibi' Kılıçdaroğlu az farkla önde

Birçok anket AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın yakın sürdüğünü gösteriyor.

Erdoğan’ın galip gelmesi durumdan galip gelmesi durumunda “Avrasya'daki jeopolitik hesapların değiştireceğini” belirten Nikkei Asia, yüksek enflasyon ve Şubat ayında meydana gelen depremlerin yarattığı yıkımın “Erdoğan’ın peşini bırakmadığını” belirtti.

'Bazı törenler aceleye gelmiş görünüyor'

TGC Anadolu gemisinin tanıtımı, TOGG’un piyasaya sürülmesi ve Karadeniz doğalgazı törenleriyle birlikte Erdoğan’ın seçim sürecinde “başarıları üzerinden bir kampanya yürütmeye” çalıştığını ifade eden Nikkei Asia, “Seçim takvimi göz önüne alındığında, bu törenlerden bazıları aceleyle yapılmış gibi görünüyor” yorumunda bulundu.

Nikkei bu duruma örnek olarak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin 27 Nisan’da yapılacak “açılışını” örnek gösteriyor: “Ülkenin ilk nükleer santralinin yıl sonunda elektrik üretmeye başlaması planlansa da, Erdoğan 27 Nisan'da santrale ilk nükleer yakıt gelişi münasebetiyle bir tören düzenleyecek. ‘İHA taşıyıcı gemi’ töreninde, geminin güvertesinde sergilenen iki yeni nesil insansız hava aracı yer aldı. Ancak, her ikisi de hala geliştirme ve test aşamasında.”

Anket sonuçlarının farklılıklarına dikkat çekildi

Mart ayı boyunca yayınlanan anketlerin çoğunda Kılıçdaroğlu'nun önde gösterdiği belirtilen haberde, anket sonuçlarının birbirinden “çok farklı” olmasına dikkat çekildi.

Erdoğan'ın Türk medyasındaki hakimiyetinin ve AKP’nin “seçim makinesinin”, yeniden seçilme hedefi açısından önemli olduğu kaydedilen haberde, “İktidar koalisyonu Mart ayından bu yana 2 puan kazanmış olsa da, büyük ihtimalle iktidardaki çoğunluğu oluşturmak için çetin bir savaşla karşı karşıya kalacak” tespitinde bulunuldu.

'Türkiye, Küresel Güney'in örnek çocuğu'

Öte yandan, Türkiye’nin “Küresel Güney'in örnek bir çocuğu” olduğunu ifade eden Nikkei Asia, “Türkiye ne Batılı ülkelerle ne de Rusya-Çin kampıyla kesin bir çizgide değildir. Türkiye, 20 büyük ekonomiden oluşan G-20’nin bir üyesi olarak uluslararası toplumda güç kazanıyor” yorumunda bulundu.