Nikaragua'da hükümet yakıt fiyatlarındaki yüzde yüz artışın tamamını karşılayacak

Nikaragua'daki Sandinist hükümet, önümüzdeki 17-23 Nisan haftası için dizel, süper ve normal benzin fiyatlarındaki artışın yüzde 100'ünü karşılayacağını duyurdu. Nikaragua'da şimdiye kadar benzin fiyatlarındaki artışın tamamı sübvanse edilmişti.

Aynı zamanda, hükümet sıvılaştırılmış gaz fiyatındaki bir hafta içerisinde meydana gelebilecek maliyet artışlarını da karşılayarak fiyatı sabit tutma sözü verdi.

Nikaragua Enerji Enstitüsü ve Enerji Bakanlığı bugün yayınlanan bir basın açıklamasında "Bu fiyatların hane ekonomisi ve ülkenin ekonomik sektörleri üzerindeki etkisi Cumhurbaşkanlığı'nın sürekli kaygısıdır, bu nedenle Uzlaşma ve Ulusal Birlik Hükümetimiz uluslararası fiyatların ve diğer fiyatların davranışını sürekli olarak izlemeye devam edecektir" denildi.