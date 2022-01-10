ABD boyun eğdiremediği Nikaragua halkına karşı yeni yaptırımlar getirdi

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Nikaragua Telekomünikasyon ve Posta Enstitüsü'nü (TELCOR) ve kamuya ait Nikaragua Madencilik Şirketi'ni (ENIMINAS) hedef alan yaptırımları duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların Nikaragua halkını hedef alan Avrupa Birliği yaptırımlarıyla ortaklaşa uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yaptırımların gerekçesi olaraksa "Ortega-Murillo'nun yemin töreni sahtekârlığı" öne sürüldü. Orta Amerika ülkesinde 7 Kasım günü düzenlenen seçimlerde iktidarı boyunca kamucu ve anti-emperyalist politikalar isleyen FSLN, yüzde 75'in üzerinde bir oyla tekrar seçilmişti.

Eski bir gerilla lideri olan Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, bugün göreve başlamak için yemin edecek. Bugünkü yemin törenine destek için Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel geldi.

Díaz-Canel, seçim sonuçlarını "Nikaragua halkının anti-emperyalist inancının sosyal ve ekonomik dönüşümü ilerletmeye devam etme kararını gösteren bir zaferi" olarak nitelendiriken şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Nikaragua için bir zafer değil; bu aynı zamanda sol güçler ve Latin Amerika ve Karayipler'in ilerici hükümetleri için de büyük önemi olan bir zaferdir."

Díaz-Canel, Nikaragua'yı "İmparatorluğun arka bahçesi olmaktan kurtulmuş bir egemen ülke" olarak nitelendirdi.

Öte yandan OFAC'ın yaptırımlarına ek olarak ABD'nin Nikaragua'daki belediye başkanları, savcılar, üniversite yöneticileri, polis, hapishane ve askeri yetkililerine vize kısıtlamaları getireceği belirtildi.

Nikaragua Ordusu'ndaki Askeri Sosyal Refah Enstitüsü (IPSM) görevlileri de yaptırımlara dahil edildi.

Nikaragua'daki Kasım seçimlerinde ABD güdümlü aşırı sağ büyük bir yenilgi alacağını kestirince son anda "seçim boykotu" ilân etmiş, buna rağmen FSLN ezici bir seçim zaferi kazanmıştı. Kasım'daki seçimlerin hemen ardından ABD ülkeye bir dizi yaptırım daha ilan etmişti.

1979'da ABD kuklası Somoza diktatörlüğünü deviren FSLN, daha sonra ABD'nin ülkede yürüttüğü kanlı savaş sonucu iktidardan düşmüş, ancak 2006'daki seçimlerde tekrar iktidara gelmişti. 2018'de de ABD güdümlü düzenlenen faşist karakterli ayaklanma girişimi ve darbe denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.