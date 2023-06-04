Nikah şahitliğini Erdoğan yapmıştı: ABD Büyükelçisinin damadı da kabinede

Üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı.

Erdoğan'ın kabinesinde 2 isim bakan yardımcılıklarından bakanlığa getirildi. Bu isimlerden biri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, diğeri ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirilen Alparslan Bayraktar.

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda Kurul Üyeliği yaptı.

Bayraktar, 2018 yılında Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan'ın kızı Saide Simin Mercan ile evlendi. Murat Mercan o dönem Tokyo Büyükelçisi olarak görev yapıyordu. Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini Erdoğan ile o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

Alparslan Bayraktar, halen Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanlığı'nı yürütüyor.