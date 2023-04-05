Nijerya'dan yeni demiryolu projesinin finansmanı için Çin bankasına onay

Nijerya senatosu, ülkede 973 milyon dolara mal olması beklenen demiryolu projesinin yeni finansörü olarak Çin Kalkınma Bankası'nı onayladı.

Senato, 2020'de bir başka Çinli bankanın projeden çekilmesinin ardından Çin Kalkınma Bankası'nın ülkenin Kaduna-Kano demiryolu projesinin yeni finansörü olmasına onay verdi.

Nijerya Temsilciler Meclisi de 973 milyon dolara mal olması beklenen demiryolu projesine yüzde 2,7 faiz oranıyla 15 yıl vadeli kredi verecek yeni finansörü onayladı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 8 yıl önce iktidara geldiğinde ülkenin zayıf ulaşım ağını ve elektrik arzını iyileştirmeye öncelik vermiş ancak finansmana erişim büyük bir kısıtlama unsuru olmuştu.

Senato da Çinli ve diğer uluslararası kredi kuruluşlarından birkaç milyar dolar değerinde krediyi onaylamıştı.

Ülkede yeni seçilen ve 29 Mayıs'ta görevi devralacak Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu, çift haneli enflasyon ve yaygın güvensizlik gibi zorluklar bekliyor. (AA)