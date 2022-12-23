Nijerya'dan 'hava operasyonu' açıklaması: '150 Boko Haram üyesi öldürüldü'

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, cihatçı örgüt Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonlarında 150 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'ın yaptığı toplantı sırasında hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 150 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Makama, örgüte ait sığınakların da imha edildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenleyen Boko Haram'ın Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede saldırılar ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.