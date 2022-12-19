Nijerya'da silahlı saldırılar: 37 kişi yaşamını yitirdi, 100'ün üzerinde ev kül oldu

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaura Bölge Yetkilisi Atuk Stephen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Kaura, Malagum ve Sokwong bölgelerinde saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Stephen, saldırılarda 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 100'den fazla evin kül olduğunu aktaran Stephen, silahlı kişilerin halkın gıdalarını gasp ettiğini ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı. (AA)