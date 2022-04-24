Nijerya'daki petrol rafinerisi patlamasında ölü sayısı yükseliyor

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 109 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasadışı faaliyet gösteren bir petrol rafinerisinde patlama yaşanmış, meydana gelen patlamada, en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 109 olduğu duyuruldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, ülkenin güneyinde meydana gelen olayı "ulusal bir felaket" olarak nitelendirdi. Buhari, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, patlamadan sorumlu olanların yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti. (İHA)