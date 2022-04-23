Nijerya'da kaçak petrol rafinerisinde patlama: En az 100 ölü

Nijerya'nın Imo Eyaleti'ndeki petrol kaynakları komiseri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yasadışı bir petrol rafineri deposunda bir gecede meydana gelen patlamada 100 kişinin öldüğünü söyledi.

Nijerya menşeli Daily Post'a göre, Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Komiseri Goodluck Opiah, "Yangın yasadışı bir petrol sahasında meydana geldi ve tanınmayacak şekilde yakılan 100'den fazla kişiyi etkiledi" dedi. Opiah, "Şu anda, ölenlerin sayısını gerçekten doğrulayamıyorum" dedi.

Imo Eyaleti'nden gelen petrol, ülkenin GSYİH'sının yüzde 7 ila yüzde 10'unu oluşturuyor.