Nijerya'da kilisede izdiham çıktı: En az 31 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Rivers Eyaleti Polis Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Port Harcourt'ta bir kilisede gerçekleştirilen sosyal yardım programında çıkan izdiham sonucunda en az 31 kişi yaşamını yitirdi.

Nijeryalı haber sitesi Punch'ın haberine göre, Krallar Meclisi olarak bilinen kilisenin, halkı hediyelik eşyaların ve yiyeceklerin cemaatlerle paylaşılacağına söz verildiği etkinliğe katılmaya davet ettiği, daha sonrasında etkinliğin daha büyük bir tesis olan Port Harcourt Polo Club'a taşındığı açıklandı. Ancak, kalabalıkta çıkan izdiham sonucunda en az 31 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Eyalet Polis Komutanlığı Sözcüsü Grace Iringe-Koko yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre kilise, yoksullara yardım etmek için eşya ve yiyecek hediye etmeye çalışıyordu. Olayın detaylı ve acil nedenlerini belirlemek için soruşturma başlatıldı" dedi.