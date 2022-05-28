Hindistan'dan 55 bin ton buğday ithal edildi: 'Hastalık taşıyor'

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Hindistan'dan 55 bin tonluk buğday ithalatının belgesini paylaştı. Barut daha önce Hindistan’dan 50 bin tonluk buğday ithalatını yalanlayan bakanlık ve iktidara tepki gösterdi.

Çukurova Bölgesi'nde hasadı süren buğday tarlasından seslenen Barut, "Hasat döneminde çiftçimize ve tarımsal üretimimize ithalat yaparak darbe vuran AKP iktidarı ve bakanlık, çiftçiye nasıl hesap verecek? Üretime ve üreticiye darbe vuranlardan hesap soracağız. Ceyhan’da özel bir şirketin limanında Hindistan'dan getirilen ithal buğday yüklü gemi yükünü boşaltmak için bekliyor" diye konuştu.

'İthal edilen buğday hastalıklı'

Limanda bekleyen ithal buğdayın hastalık taşıdığını da söyleyen Ayhan Barut şunları kaydetti:

"'Hindistan'dan buğday ithal ediyorsunuz' dediğimizde yalanlayan bakanlık ve AKP iktidarı hiç utanmıyor mu, yüzleri hiç kızarmıyor mu? Hasat zamanı üreticiye ithalat darbesi vuranlar çiftçiye nasıl hesap verecek? Hani Hindistan'dan ithalat yapmamıştınız? İşte bu da belgesi. Hint sürmesi adı verilen son derece zararlı hastalık tespit edilen bu 55 bin ton ithal buğday, Ceyhan'da özel bir şirketin limanında ülkemize girmeyi, yükünü boşaltmayı bekliyor. TMO eliyle değil de özel bir şirket aracılığıyla ithalat yapınca ülkemize ithal buğday girmemiş mi oluyor? Bu hastalıklı ithal buğdayı derhal geri gönderin. Tarımda üretimi ve çiftçiyi desteklemeyenler, bu yanlıştan dönün. İthalat sevdasından vazgeçin. Tarımı ve üreticiyi destekleyin. Üretimi ve üreticiyi desteklemek aynı zamanda tüketiciyi de desteklemek demektir."