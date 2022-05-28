Hindistan'dan 55 bin ton buğday ithal edildi: 'Hastalık taşıyor'

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Hindistan'dan 55 bin tonluk buğday ithalatının belgesini paylaştı. Barut daha önce Hindistan’dan 50 bin tonluk buğday ithalatını yalanlayan bakanlık ve iktidara tepki gösterdi.
Çukurova Bölgesi'nde hasadı süren buğday tarlasından seslenen Barut, "Hasat döneminde çiftçimize ve tarımsal üretimimize ithalat yaparak darbe vuran AKP iktidarı ve bakanlık, çiftçiye nasıl hesap verecek? Üretime ve üreticiye darbe vuranlardan hesap soracağız. Ceyhan’da özel bir şirketin limanında Hindistan'dan getirilen ithal buğday yüklü gemi yükünü boşaltmak için bekliyor" diye konuştu.
'İthal edilen buğday hastalıklı'
Limanda bekleyen ithal buğdayın hastalık taşıdığını da söyleyen Ayhan Barut şunları kaydetti: