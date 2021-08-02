Nijerya'da 42 kadın ve çocuk, Boko Haram'ın elinden kurtarıldı

Nijerya ordusunun, ülkenin Borno eyaletindeki Bama kentinde 20 Boko Haram üyesini tutukladığı ve 42 kadın ve çocuğu kurtardığı bildirildi.

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Nijerya ordusunun, ülkenin Borno eyaletindeki Bama kentinde 20 Boko Haram üyesini tutukladığı bildirildi.

Bölgede bulunan Ruvaza köyünde de örgütle ilişkili 8 kişinin aile üyeleriyle birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nijerya ordusunun halkla ilişkililer direktörü Tuğgeneral Onyema Nwachukwu, Bama/Damboa ekseninde yapılan askeri operasyonlar sonucunda örgütle bağlantılı birçok kişinin orduya teslim olduğunu açıkladı.

Nwachukwu, Boko Haram'ın elinde bulunan 15 kadın ve 26 çocuğun da kurtarıldığını söyledi.

Ordunun, Molai/Damboa yolunda da Boko Haram'a lojistik sağladığı iddia edilen bir grubu tutukladığı kaydedildi.

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