Nijerya'da 42 kadın ve çocuk, Boko Haram'ın elinden kurtarıldı

Nijerya ordusunun, ülkenin Borno eyaletindeki Bama kentinde 20 Boko Haram üyesini tutukladığı bildirildi.

Bölgede bulunan Ruvaza köyünde de örgütle ilişkili 8 kişinin aile üyeleriyle birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Nijerya ordusunun halkla ilişkililer direktörü Tuğgeneral Onyema Nwachukwu, Bama/Damboa ekseninde yapılan askeri operasyonlar sonucunda örgütle bağlantılı birçok kişinin orduya teslim olduğunu açıkladı.

Nwachukwu, Boko Haram'ın elinde bulunan 15 kadın ve 26 çocuğun da kurtarıldığını söyledi.

Ordunun, Molai/Damboa yolunda da Boko Haram'a lojistik sağladığı iddia edilen bir grubu tutukladığı kaydedildi.