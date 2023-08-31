Nijer'de polise Fransız büyükelçiyi sınır dışı etme talimatı verildi

Nijer'deki askeri yönetim, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurdu.

Nijer Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen notada, Itte'nin, kendisine verilen sürenin dolmasına karşın ülkeden ayrılmadığı için 28 Ağustos itibarıyla diplomat statüsünün ayrıcalıklarından faydalanamayacağı ve güven mektubunun iptal edildiği bildirildi.

Notada, Nijer polisine, Büyükelçi Itte'yi sınır dışı etmek için talimat verildiği kaydedildi.

Itte'nin ailesinin de diplomatik kart ve vizelerinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte, verilen süre dolmasına karşın ülkeden ayrılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "baskılara rağmen" Itte'yi geri çekmeyeceklerini tekrarlamıştı.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.