Nijer’de kasabaya silahlı saldırı: 60 ölü

Nijer’in güneybatısında yer alan Banibangou kasabasına düzenlenen silahlı saldırıda, belediye başkanı dahil en az 60 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kasabanın üst düzey yetkililerinden Zakari Karidjo yaptığı açıklamada, baskın hakkında henüz net bilgiler olmadığını ve kimsenin saldırıyı üstlenmediğini ifade etti. Baskın sırasında kasabada çatışma çıktığını aktaran Kardjo, çatışmada bazı saldırganların öldürüldüğünü açıkladı.

Bu yıl güneybatı Nijer'in sınır bölgelerinde sivillere yönelik saldırılarda 530'dan fazla insanın öldürüldüğü ve can kaybının 2020'dekinden 5 kat daha fazla olduğu kaydedildi. (İHA)