Nijer'de cunta askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek, "Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında." ifadesini kullandı

ECOWAS'ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi olarak değerlendirileceğini dile getirdi.

Abdramane, Nijerli gençleri "ülkelerini savunmaya" davet etti.

ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu.

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS iş birliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise ECOWAS'ın askeri operasyon için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu yazdı.

Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır" ifadesine yer verildi.

Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süreyi 1 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor.

Nijerya, Nijer ile tüm sınırlarını kapattı

Nijerya, darbenin yaşandığı Nijer ile tüm sınırlarını kapattığını duyurdu.

Nijerya Gümrük Servisi (NCS) Genel Kontrolör Vekili Bashir Adewale, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Nijer'deki darbe ve gelişen olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm sınırlarını kapattığını belirtti.

Adewale, bu kararın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bir sonraki duyuruya kadar kargo hareketinin askıya alınması yönündeki direktifiyle uyumlu olduğunu söyledi.

NCS'nin sınır topluluklarını tam uyum sağlamaları için duyarlı hale getireceğinin altını çizen Adewale, kararın iki ülke arasındaki barış ve istikrar adına da alındığını sözlerini ekledi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu, ECOWAS sınırlarının Nijer'e kapatılmasını emretmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti. (AA)