Nijer Dışişleri Bakanı: Bu bir darbe değil hâlâ darbe girişimi

Nijer'de dün askerin yönetime el koyduğunu duyurmasının ardından kendisini geçici hükümet başkanı ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, darbenin gerçekleşmediğini belirterek Nijer halkına direniş çağrısında bulundu.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup askerin dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okuması ve yönetime el koyduklarını duyurması sonrasında Massaoudou, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Tüm yurtseverlere, tüm demokratlara bu girişime engel olma çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

'Görüşmeler sürerken darbe bildirisi okundu'

France 24 yayınına da katılan Massaoudou, iki taraf arasındaki arabuluculuk çabalarının devam ettiğini ve hâlâ nihai sonuca ulaşmadıklarını kaydetti.

Kendini geçici hükümet başkanı ilan eden Massaoudou, "Görüşmeler sürerken darbe bildirisi okundu. Şu an hiçbir şey bitmiş değil. Nijer'de seçilmiş cumhurbaşkanı hâlâ Mohamed Bazoum. Bu bir darbe değil hâlâ darbe girişimidir. Nijer halkı da bunu asla kabul etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum da Twitter hesabından, "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek" paylaşımını yaptı.

AB'den Bazoum'a destek

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Nijer'de askeri darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştuğunu ve destek ifade ettiğini bildirdi.

Michel, sosyal medyadaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile konuştum ve kendisine AB'nin desteği hakkında güvence verdim." ifadesini kullandı.

Nijer'i istikrarsızlığa sokacak her girişimi kuvvetli şekilde kınadıklarını vurgulayan Michel, AB olarak Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) açıklamalarına katıldıklarını kaydetti.

Michel, anayasal düzenin yeniden tesisi için ECOWAS adına yürütülen çabaları desteklediklerini ifade etti.

ABD Bazoum'un serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu

ABD Nijer'de yaşananlardan "derin endişe duyduğunu" açıklamış ve Bazoum'un serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu. Yandaşları Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti.

AA'nın aktardığına göre darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.