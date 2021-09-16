Nihat Özdemir: Mevcut şartlarda yabancı yatırımcı sadece Türkiye'ye Bodrum'a tatil için gelir

Ülke genelinde İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’na (İMKON) bağlı 120 bin müteahhitin çimento fiyatlarını protesto etmek amacıyla inşaatları durdurma boykotundan sonra çimentocular açıklama yaptı.

Sözcü'nün haberine göre çimento sektörünün çatı kuruluşlarından TürkÇimento'nun Gaziantep’te yaptığı Anadolu Buluşmaları etkinliğinde konuşan TürkÇimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Dünyanın en ucuz çimentosunu satıyoruz. Çimentonun tonu Çin'de 70, Kuveyt'te 80, Suudi Arabistan'da 60 dolar iken Türkiye’de 35 dolar” dedi.

Özdemir'den yabancı sermaye çıkışı: Bodrum'a tatil için gelir

Limak Holding’in sahibi olan Nihat Özdemir de TÜRKÇİMENTO Başkan Yardımcısı olarak toplantıdaydı.

Özdemir, “Bizim en büyük maliyetimiz enerji. Yıl başından bu yana kullandığımız elektriğin fiyatı yüzde 61 arttı. Bu kadar maliyet artışı varken sorumlusu biz gösteriliyoruz. Adeta günah keçisi ilan edildik. Fakat mevcut şartlarda yabancı yatırımcı sadece Türkiye'ye Bodrum'a tatil için gelir” diye konuştu.

‘Bizi bağlamaz'

“Yaklaşık 2 yıl önce ODTÜ'ye 6 ay süren bir araştırma yaptırdık. Bu araştırmanın sonucunda konut inşaatının maliyetinde çimentonun değeri yüzde 3.5 çıktı. Konut lüks olunca bu yüzde 3'e düşüyor”diyen Özdemir, şöyle devam etti:

“Bizim şirketimiz dünyanın 3, Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli'ni yaptı. Yüksekliği 275 metre. Bu baraja 4,3 milyon metreküp beton döktük. Bunun tüm çimentosunu nakliye nedeniyle daha ucuz olduğundan Erzurumlu Aşkale Çimento'dan satın aldık. Bu barajda kullandığımız çimento barajın toplam maliyetinin yüzde 7,7'si. Türkiye'de 55 fabrika var, hiçbirinde iddia edildiği gibi 500 liralara varan fiyatla satış yoktur.

Türkiye'nin çimento fabrikalarının tamamının fabrika kapısındaki satış fiyatı 330-340 TL. Bu nakliye ile 200 km taşınırsa o tamamen nakliye bedeli olarak fiyatın üzerine gelir. Bu çimentocuları bağlamaz.”

‘Müteahhitler daire fiyatlarını düşürsün'

Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding’in Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş şirketi ise Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi.

TMB Başkanı Erdal Eren, yaptığı açıklamada İMKON’a bağlı müteahhitlerin yapacağı iş durdurma eylemine ilişkin, “Bizim boykot etmek, iş durdurmak gibi bir imkânımız yok. Çünkü karayolu ya da baraj gibi kamuyla ilgili sözleşmelerimizi durduramayız” demişti.

Öte yandan, Gaziantep’teki toplantıda konuşan TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise, son dönemde artan konut fiyatları üzerinden müteahhitlere yüklendi.

150 metrekarelik bir dairede beton maliyetinin 21 bin TL olduğuna dikkat çekerek, çimentonun bunun üçte biri olduğu bilgisini veren Konukoğlu, “Ürünü bedava versek daireler ucuzlayacak mı? Müteahhitler daire fiyatlarını yüzde 50 düşürsün biz de çimentoyu bedava verelim” diye konuştu.

‘Fabrikaları devretmeye hazırız'

Müteahhitlerin iş bırakma kararını açıklamalarından iki gün sonra, çimento ihracatına kısıtlama getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre, İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına, çimento da dahil edilmişti.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, buna ilişkin “Çok üstümüze geliyorlar. İnşaatta diğer maliyetler içerisinde en az çimentonun fiyatı arttı. Biz artık fabrikaları devretmeye hazırız” diye konuştu.