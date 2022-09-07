Nihal Olçok'tan Hande Fırat'a 15 Temmuz tepkisi: 'Hangi ara bunları konuştunuz?'

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın 2016 yılında gazeteci Hande Fırat'a verilen ödül töreninde yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Doğan'ın, Fırat'a söylediği, "Bunu yaparsan sana istediğin yerde düğün yaparım" sözlerine tepki gösterdi. Nihal Olçok'un eski eşi eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok 15 Temmuz'da yaşamını yitirmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda Olçok, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Hande Fırat'ı etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir şey sormak durumundayım sayın Aydın Doğan ve Hande Fırat, ortalık toz dumanken siz hangi ara bunları konuşup hatta düğün planlayıp mobilya konuştunuz? Ve sayın Recep Tayyip Erdoğan sizi düğün organizasyonu pazarlığında kurban etmişler. Değmezdi. Bende gece gece kendimce yazdım işte."