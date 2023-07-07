Niğde'de zorla evlendirilmek istenen 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi’nde yaşayan 15 yaşındaki çocuk zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yardım istemiş, paylaşımlarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından evinden alınarak koruma altına alınmıştı.

10Haber'in haberine göre, 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Jandarmanın kendisini düğün günü kurtardığını söyleyen çocuk, "Ailemin beni evlatlıktan reddedeceğini düşünüyorum" dedi.

Sosyal medya paylaşımlarının ardından ismini bilmediği bir avukatın kendisine ulaştığını belirten çocuk, jandarmanın bundan yarım saat sonra düğünün olduğu yere geldiğini söyledi. Çocuk şöyle devam etti:

"Akrabalarım yalan söylemeye başladı. Şu an nişan olduğunu evlenmediğimizi söylediler. 3 yıl sonra evleneceğimizi söylediler. Bana da böyle ifade vermem konusunda telkinde bulundular."

2021 Ağustos ayında henüz 14 yaşındayken anneannesinin kendisine teyzesinin oğlu Ali Ö.,’nün onunla evlenmek istediğini söyleyen çocuk şunları anlattı:

“Ben istemediğimi söyledim. O 21 yaşındadır, normalde ailesi ile birlikte Kayseri'de yaşıyor. O esnada annem ile babam benim evlenmemi istediler, ben kabul etmedim. 2 hafta kadar köyde kaldık, sonra Ankara’ya döndük. Annem babam, kardeşlerim bana küsüyor, 'n'olur evlen' gibi telkinlerde bulunuyordu. Annem bana çevremizdeki insanların laf çıkaracağını, bu nedenle evlenmem gerektiğini söylüyordu."

'1 buçuk yıl herkesten sakladım'

10 Eylül 2021’de Ankara’daki evlerinde söz yaptıklarını anlatan çocuk, “Ben bu sözü 1,5 yıl herkesten sakladım. Bu olayı kimseye anlatmadım. Ancak akrabalarımızın hepsi bunu biliyordu” dedi. Devlet koruması talep eden çocuk şöyle devam etti:

“Ali Ö.'nün ve ailesinin benden uzak durmasını istiyorum. Bu konuda koruma talep ediyorum. Beni nişanladıkları Ali Ö. ve ailesinden şikayetçiyim.”

5 gözaltı, 1 tutuklama

Olayla ilgili soruşturmada jandarma ekipleri çocuğun annesi D.Ö., babası B.Ö., evlendirileceği Ali Ö. ile Ali Ö.’nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö.’yü gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan damat adayı ile anne ve babaları Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi.

Çocuğun evlendirileceği Ali Ö., tutuklanırken kızın annesi D.Ö., babası B.Ö., Ali Ö.’nün annesi Ş.Ö. ve babası S.Ö. serbest bırakıldı.