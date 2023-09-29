Niğde'de Atatürk büstüne saldırı: 2 kişi tutuklandı

Son zamanlarda Trabzon, İzmir ve Antalya'da Mustafa Kemal Atatürk büstlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından Niğde'de de Atatürk büstüne saldırı gerçekleştirildi.
Niğde’nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi tutuklandı.
25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Şüpheli 2 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.
Atatürk büstüne zarar veren 19 yaşındaki Serdar Ç. ile 16 yaşındaki B.Y tutuklanarak, cezaevine gönderildi.