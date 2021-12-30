Niğde’de 115 işçinin eylem yaptığı fabrikada işçilere ölüm tehdidi

Niğde’de bir halı fabrikasında çalışan 115 işçinin, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

Niğde'de dün BİRKO Koyunlu Halı Fabrikası'nda basın açıklaması yapan Öz İplik-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Faik Apaydın; fabrikadaki işçilerin haklarını savunduğu için tehdit mesajları aldığını iddia etmiş, gerekli mercilere şikayetlerini ileteceğini söylemişti.

Bugün öğleden sonra sendika üyesi işçilerle birlikte açıklama yapan Apaydın; 9 işçinin işten çıkarıldığını gerekli görüşmelerden sonra 6 işçinin geri alındığını söyledi.

3 işçinin ise sendika üyesi olduğu için fabrikaya alınmadığını iddia eden Apaydın, "Ne fabrikaya girmelerine izin veriliyor ne de işten çıkarıldıklarına dair bilgilendirme yapılıyor. Bir de üstüne; 'Bu fabrikaya girerseniz sizi kurşunlarız', diye tehdit ediliyorlar" dedi. Sendika başkanı Apaydın çocuğuyla tehdit edildiğini öne sürerek; her şeye rağmen sendika üyesi işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

BİRKO Koyunlu Halı Fabrikası önünde yapılan basın açıklamasına Öz İplik-İş Niğde Şube üyelerinin yanı sıra, CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, CHP Niğde Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri Erdal Aydoğan ve Çağdaş Özmen katıldı.

Açıklamaya katılan BİRKO AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Aslan; "İçeri girmek istediğimizde silah doğrultuyorlar. Şu anda hurdalar satılıyor herhangi bir ihale açıldığı duymadık" dedi.

İlhan Aslan'ın Avukatı Nail Çakır ise şu açıklamayı yaptı:

"Burada bulunmamızın sebebi Birko'da soygun var şekilde çıkan haberler sonrasın da apar topar buraya geldik. Geldiğimizde burada bulunan işçilerin fabrikadaki binanın söküldüğü hurdalarının toplandığı ihbarını aldık. Kendi gözümüzle de gördük gerekli suç duyurularını yaptık.

Buradan İlhan Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Üçerler, Yönetim Kurulu üyesi Aykut Özkan, Yönetim Kurulu üyesi fakat kendisi adına düzenlenen sahte istifa mektubu üzerine maalesef üç kişi toplanması gerekirken yönetim kurulu üyeleri iki yönetim kurulu üyesinin imzasıyla usulsüz yasal olmayan kararlar alınarak istifası kabul edilmiş kendisine sorulmadan.

Yerine usulsüz bir şekilde Selahattin Şamdan isimli kişi atanmıştır. Üç yönetim kurulu üyesinin şirketten tasfiye edilmesinin sebebi şirket içerisinde bulunan binaların yıkılarak hurda fiyatına satılmak istenmesi. Bu üç yönetim kurulu üyesinin yapılmak istenen işe hayır demesinden dolayı bu şekilde kumpas kurulmuştur. Savcılık soruşturmamız ve iptal yönündeki davalarımız devam etmektedir.

‘Kendi şirketlerine giremiyorlar’

Şu anda bu üç yönetim kurulu üyesi arkadaşımız bilgi alma, defterleri, faturaları incelemesine izin verilmiyor. Burada sahte faturalar ile şirketin içinin boşalttığı paravan şirketler ile içinin boşaltıldığı; fabrikanın kendi satış mağazasında satın alınan ürünlerin başka bir şirket adına kesilen faturalar ile paranın Selahattin Şamdamlı yetkili olduğu başka bir şirkete aktarıldığı ve şirketin çeklerinin kırdırıldığı ve karşılığı olmayan çekler ile mal verildiği duyumunu aldıktan sonra buraya geldik. Bizler şirkete girmek istediğimizde tanımadığımız kişiler tarafından şirket yöneticilerin içeri alınmadığını ve inceleme yapmalarına izin verilmediğini görüyoruz.

Şimdi yine buradayız fakat yine şirkete giremiyoruz daha önce de şirkete girmek istediklerinde yine giremediler. Davalar yavaş ilerlediği için hukuki süreç maalesef biz şirkette neler olduğunu bilemiyoruz fakat bu işlemlere dur demek için elimizden gayreti yapıyoruz ve sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız." (ANKA)