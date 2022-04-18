Niğde Kemerhisar'da 11 saattir elektrikler kesik: 'İkinci bir Isparta vakası istemiyoruz'

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde şiddetli fırtına nedeniyle saat 11.00’de elektrikler kesildi ve belde sakinleri 11 saattir elektriksiz yaşıyor. Vatandaşlar mum ve gaz lambası ışığıyla evini aydınlatıyor. Kemerhisar’a 10 Şubat’ta da yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saate yakın elektrik verilememişti.

'İkinci bir Isparta vakası olsun istemiyoruz'

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, beldede gaz lambası ışığında konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Niğde'nin Kemerhisar kasabasında 9 saattir elektrikler kesik, karanlıkta oturuyoruz. Evlerinde oksijen makinasına bağlı olan insanlar yaşıyor olabilir, onlar mağdur olabilirler. İkinci bir Isparta vakası olsun istemiyoruz. Bundan yaklaşık iki ay önce yine 24 saatten fazla elektrik kesintisi olmuştu, yoğun kar yağışı nedeniyle. Şimdi ise fırtına var, bu fırtınadan dolayı 9 saattir elektrikler kesik. Biz elektriğin bir an önce verilmesini istiyoruz. Özelleştirme yapılan beşli şirketler elektriği de mundar etti. Alt yapısı tamamlanmayan elektrik hatlarının yapılması, halkı rezilliğe mahkum etmemeleri gerekmektedir.' (ANKA)