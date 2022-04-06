Isparta'da 'yeni' elektrik ihalesi: Değişen hiçbir şey olmadı

Isparta'da Şubat ve Mart ayında günlerce yaşanan elektrik kesintilerinin ardından bölgede gerekli bakım ve yatırımları yapmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelen Cengiz Holding ve Kolin İnşaat'a ait elektrik dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AEDAŞ), elektrik hatlarının yer altına alınma işini de açık ihale usulüyle kendi bünyesindeki BEDA Enerji'ye verdi.

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, 24 Mart'ta açılan ihalelerin 5'ini yönetim kurulunda Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu'nun bulunduğu BEDA Enerji aldı. Sözleşmesi 28 Mart'ta yapılan ihale sonucuna göre BEDA Enerji, yıl sonuna kadar Isparta'nın çok büyük bölümünde elektrik hatlarını yaklaşık 245 milyon TL karşılığında yer altına alacak.

EPDK soruşturma başlatmıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Isparta'da yaşanan elektrik kesintisinin ardından hizmet zaafı nedeniyle Cengiz Holding ile Kolin İnşaat ortaklığı olan CK Akdeniz bünyesindeki AEDAŞ hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, soruşturma sonucuna göre de mağdur edilen vatandaşlara tazminat ödemesi yapılabileceğini, şirkete de tarifeden kesinti uygulanacağını belirtmişti.

Antalya'da da elektrik hatlarının yerin altına alınması için açılan ihaleyi Cengiz ve Kolin ailelerinden isimlerin yönetiminde yer aldığı başka bir firmanın aldığı ortaya çıkmıştı. Toplamda 24 milyon TL'ye mal olacak ve 60 gün sürecek işi yapacak Hipar firmasının yönetim kurulunda Ahmet Cengiz ile Kolin Grubu'ndan Devrim Koloğlu yer alıyor.

İhaleler şeffaf bir şekilde yapılmıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Isparta Temsilcisi Güner Merdan ise ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılmadığını iddia etti. Merdan, "Bu ihalelerde kırımların nasıl yapıldığı, ihalenin hangi şartlarda gerçekleştirildiği net değil" ifadesini kullandı.

İhmaller sonucu Şubat ve Mart ayında yaşanan kesintiler nedeniyle Isparta'nın mağdur olduğunu söyleyen Merdan, "Bu işi zamanında düzenli yapmayarak bizleri mağdur eden bu firmaların yine yatırım işlerini alması gayet düşündürücüdür" dedi. İhalenin mutlaka incelenmesi gerektiğini kaydeden Merdan, bir daha böyle bir sorunun yaşanmaması için de TEDAŞ'ı göreve çağırarak gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.