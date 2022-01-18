Niğde-Adana otoyolunda zincirleme kaza, yol trafiğe kapatıldı

Niğde-Adana otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapatıldı.
Niğde’de öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişeleri yakınlarında birden fazla trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 30 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.
Bir tırın yan yatması sonucu yolun trafiğe kapandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu öğrenildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar yağışının iki gün boyunca süreceği belirtildi. (ANKA)