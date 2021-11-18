Nice yaşlara Nihat Behram! Mücadelenin şairine selam olsun...

Devrimci şair ve yazar Nihat Behram bugün 75 yaşına bastı. Yazın hayatında 50 yılı geride bırakan Behram şiirleriyle, yazılarıyla, kitaplarıyla ama en çok da her zaman emekçilerin yanında durarak sürdüğü örnek yaşamıyla tüm yurtseverlerin aklında ve yüreğinde yer etti.

Aşağıdaki fotoğraf 2 yıl önce çekildi. Bir köy evinde, bağdaş kurmuş, köylülerle konuşan 70'ini aşmış bir şair... Bu fotoğraftan daha iyi ne anlatabilir onun yaşamını.

Yazdığı şiirler en zor zamanlarda umut aşıladı, sarstı, uyandırdı, uyardı. Sayısız eserler üretti, yazılar yazdı. Hapislik de gördü sürgün de.

Darağacında Üç Fidan kitabı nesiller boyu birçok genci sol düşünceyle tanıştırdı, onlara ilham kaynağı oldu.

Sahnede okurken devleştiği şiirlerinin eşit, özgür, laik ve bağımsız ülke mücadelesinde hep kulaklarda çınlamaya devam edeceğini biliyoruz.

Biz de büyük şaire sağlıklı nice yıllar diliyor, onun eskimeyen, bugün de kulak verilmesi gereken dizeleriyle sözü şaire bırakıyoruz:

Haykır acını ey halk, baş eğme haykır

Bir yol kavşağındasın ve ancak

Yaraların, haykırışlarla onarılır

Bir yol kavşağındasın ve senin

Değişmek için çırpınıyor kaderin

Kuşan alnında biriken o kara teri

Sırtında şakırdayan kırbacı kopar

Soluk al, ışıldat o mazlum yüreğini

Bak; korlaştı acıların, kozalandı

Ey halk, parçala şu nankör suskunluğunu

Baş kaldır artık