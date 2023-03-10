NHKM'den depremin ardından dayanışma konseri: #YANYANAYIZ

TKP’nin deprem dayanışmasının merkezlerinden biri olan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), deprem bölgesiyle dayanışma için bir konser düzenleneceğini duyurdu.

Konser, 27 Mart’ta IF Beşiktaş sahnesinde yapılacak.

NHKM tarafından yapılan konser duyurusu şöyle:

"6 Şubat’ta meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan deprem kamuculuktan uzaklaştırılan, dinci gericilik ve piyasa eliyle yağmalanan ülkemizin içler acısı durumunu tüm çıplaklığıyla önümüze serdi. Halkımızın bu büyük yıkım karşısında yaşadığı çaresizlik ise çok kısa bir zamanda büyük bir dayanışmaya dönüştü.

Depremin hemen ardından Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, TKP’nin tüm Türkiye’ye yayılmış olan Semt Evleri, İşçi Evleri ve Köy Evleri ile birlikte bu dayanışmanın planlandığı, örgütlendiği ve yönlendirildiği önemli merkezlerden biri oldu. Depremzedelerin ihtiyaçları ise gıdadan barınmaya giderek artıyor. Şimdi deprem bölgesindeki halkımızla olan dayanışmamızı yeni bir noktaya taşıyoruz. 27 Mart’ta Nâzım Hikmet Kültür Merkezi olarak müzisyen dostlarımızla IF Beşiktaş sahnesinde buluşuyoruz.

Tüm halkımızı #YANYANAYIZ adlı bu dayanışma konserine güç vermeye, bu büyük dayanışmanın parçası olmaya çağırıyoruz. Bir daha enkaz altında kalmamak için yan yana geliyoruz!"

Dayanışma biletlerine NHKM internet sitesinden ulaşılabilir.