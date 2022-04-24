NHKM'den aydın ve sanatçılara '1 Mayıs' çağrısı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) aydın ve sanatçılara "1 Mayıs 2022'de Halka doğru!" başlıklı bir çağrı yayımladı.

Emekçiler soyulurken sanatın susturulmak istenmesinin rastlantı olmadığı vurgulanan açıklamada "Bu tabloya verilecek biricik tepki birbirinden kopartılmak istenen sanatçıyla aydının buluşmasıdır. Kuşkusuz harekete geçmesi gereken sanatçılar, aydınlardır" denildi.

NHKM'nin "sözcüğün bütün anlamlarıyla karanlıkla terbiye edilmek istenen aydın ve sanatçıları 'halka gitmeye' çağırdığı" belirtilen açıklamada "1 Mayıs mitinglerinde bizimle birlikte olmaya, emekçi halkımızla sanatçı ve aydınların buluşmasını ilan etmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Aydın ve sanatçılara çağrımızdır

1 Mayıs 2022’de

Halka doğru!

Ülkemizde bir yoksullaştırma operasyonu yürütülüyor. Son aylarda emekçi halkımızın gıdadan ulaşıma, elektrikten doğal gaza, sağlıktan eğitime yüz yüze kaldığı fiyat artışları görülmemiş boyutlarda. Ücret zamları hayat pahalılığı karşısında çoktan eridi…

Sanatçıların bu operasyona karşı bir bağışıklıkları yok. Tersine daha da yoksullaşan kitlelerin önce sanat ve kültür alanına yaptıkları harcamadan kesmeleri kaçınılmaz. Pandemi mazeretiyle kaderine terk edilen sanatçıları, şimdi sadece pahalılık vurmuyor. Bir de zamlar sanatçıyla halkın arasına duvar örüyor.

Kimse Kadıköy’de bir tiyatro sahnesinin elektrik dağıtımından para kazanan bir özel şirket tarafından kesilmesi olayının etrafından dolanamaz. Bir hak olan temel hizmetlere herkesin erişebilmesi devlet güvencesinde olmalıdır ve yurttaşların karanlıkla terbiye edilmesi kabul edilemez. Öte yandan sanat toplumsal bir gereksinimdir ve yine herkesin sanat ürünlerine erişebilmesi de devlet güvencesinde olmalıdır; sanat kurumlarının faturalarla soyulması kabul edilemez.

Açık bir gerçekle karşı karşıyayız: Sermaye kârlarını arttırmak için görülmemiş bir saldırıya kalkıştı ve emekçileri, yurttaş haklarını, sanatı ezip geçmekten çekinmiyor. Sanat halka doğruyu gösterir, iyiyi anlatır. Sanat halkı hakkını aramaya çağırır. Emekçiler soyulurken sanatın susturulmak istenmesi rastlantı değildir.

Bu tabloya verilecek biricik tepki birbirinden kopartılmak istenen sanatçıyla aydının buluşmasıdır. Kuşkusuz harekete geçmesi gereken sanatçılar, aydınlardır.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, sözcüğün bütün anlamlarıyla karanlıkla terbiye edilmek istenen aydın ve sanatçıları “halka gitmeye” çağırıyor. Türkiye Komünist Partisi’nin giderek bütün ülkeye yayılan, her hafta sayıları artan semt, işçi ve köy evleri, bu tarihsel buluşma için aydın ve sanatçıları bekliyor.

1 Mayıs 2022, biz, ülkenin sanatçıları ve aydınları için bu anlama gelmelidir.

Sizleri, 1 Mayıs mitinglerinde bizimle birlikte olmaya, emekçi halkımızla sanatçı ve aydınların buluşmasını ilan etmeye çağırıyoruz.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi