NHKM'de Haluk Polat'la 'Çok Sesli Vokal Gecesi'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), yaz etkinliklerini "Nâzım'ın" bahçesine taşıyor. Müzisyen, eğitmen ve koro şefi Haluk Polat yönetiminde çeşitli vokal gruplarının sahne alacağı "Çok Sesli Vokal Gecesi"15 Haziran Çarşamba saat 20.00'de NHKM Piraye Kafe'de gerçekleşecek.

Konserde An Vokal, Dem Vokal, 4 Vokal, Los Obreros, Zua, Chorvus, Sonus, Ychorus ve Kısmet Fatka vokal projelerinin performans sergileyecek.

Haluk Polat Kimdir?

Haluk Polat, 1970 yılında Antalya’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yarı Zamanlı Klasik Gitar Bölümüne devam etti.

1989-1996 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 sene görev aldığı dönem boyunca Müzik Kulübü Rock Korosunu kurdu ve koronun ilk şefliğini yaptı.

1996-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Aynı dönemde, Anadolu Holding tarafından yürütülen “Geleceğe Yatırım Projesi”nde, müzik eğitmeni olarak Prof. Dr. Füsun Akarsu ile birlikte eğitim verdi.

1997-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Müzik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Müzik İşletmesi, Koro ve Müzik Teknolojilerine Giriş dersleri verdi. Üniversite korosuyla yurtiçinde ve yurtdışında konserler verdi.

2000-2004 yılları arasında, Bilgi Üniversitesi Kuştepe Araştırma Enstitüsü TESAR bünyesinde Prof. Dr. Gülten Kazgan yönetiminde, Kuştepe’de yaşayan çocuklarla müzik çalışmaları yürüttü ve çeşitli konserler verdi.

2005-2009 yılları arasında Balet Plak Müzik Yapım firmasında çalıştı. Bu dönemde, Warner Music Group’un Türkiye temsilciliğini yapan firmada Pazarlama ve Tanıtım Müdürü olarak görev yapmanın yanı sıra, yerli yapımların prodüktörlüğünü de üstlendi.

Haluk Polat, 2002 yılında ortaklarıyla kurduğu We Play markasını, 2007 yılında müzik yapım firması haline getirdi; Öykü Berk, Can Bonomo, Ferdi Özbeğen’in de içinde bulunduğu bir çok sanatçıyla 100’den fazla farklı yapıma imza attı. Çekül-Eti Kültür Elçileri programı dahilinde 2009-2012 yılları arasında çeşitli illerde çocuklarla müzik ve ritim çalışmaları gerçekleştirdi.

Mayıs 2015’te Candan Erçetin ile birlikte; müzik, dans, kültür, sanat atölyelerinin gerçekleştirildiği Cep Sahne’nin Kurucu Ortağı oldu ve Eğitim Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Cep Sahne bünyesinde her yaştan bir çok farklı grupla çalıştı, ulusal ve uluslararası festivallere katıldı; çeşitli dereceler aldı. 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübünde kurduğu Ychorus Vokal Topluluğu Projesi’ni 2015 yılında yeni üyeleriyle tekrar hayat geçirdi. 2016’da Procne Çok Sesli Kadın Korosu’nu kurdu. Ychorus ile 2016’da ve Procne ile 2018’de katıldığı uluslararası koro festivallerinde folklor kategorisinde altın diploma aldı. Bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitmenlik yapmaya da devam eden Haluk Polat, 2015-2019 yılları arasında öğretmen adayları için müzik teorisi ve ses eğitimi dersleri verdi.

2019 yılında Ruhi Su Dostlar Korosu’nun şefliği görevini üstlendi. 2009’dan beri We Play firmasında yönetici olan Polat, yeni yapımlara imza atmaya, müzik ve vokal atölyelerini çalıştırmaya; Haluk Polat Vokal Proje çatısı altında çeşitli vokal gruplarının müzik direktörlüğünü yürüterek, bu gruplarla sahne almaya devam ediyor.