NHKM'de Ferda Ereren konseri

Sanatçı Ferda Ereren, "Sabahın Seherinde" başlıklı konseriyle 10 Haziran Cuma saat 20.00'de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Ruhi Su Salonu'nda sahne alıyor.

Ferda Ereren kimdir?

1958 Yılında Ünye’de doğan Ereren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğrenci olduğu yıllarda müzik çalışmalarına başladı. Orhan Dağlı ve Yavuz Top ile halk müziği, Perihan Önder-Ridder ile armoni, Zuhal Özcengiz ve Prof.Dr. Güzin Gürel ile şan çalıştı. Çeşitli dergilerde müzik yazıları yayınlandı. 1992-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Halk Müziği Topluluğu’ nu kurdu ve çalıştırdı. 1993 yılında eşi Sevinç Ereren ile birlikte Üçdeniz Topluluğu’nu kurdu ve yaptığı çoksesli türkü düzenlemelerini İstanbul’ da ve çeşitli kentlerdeki konserlerde seslendirdi. “Kanadım Değdi Sevdaya” (1990), “Yağmurlar Dinmeden Gel” (1998) adlı albümleri, “Halk Müziği Koroları için Çok Sesli Türküler” (2003) adlı 20 türkülük, “Orkestra, Bağlama ve Ses için Türküler” (2003) adlı 50 türkülük ve “Korolar için Çoksesli Türküler” (2018) adlı 20 türkülük üç kitabı bulunuyor. 2006 Yılında uluslararası bir kongre için 15 dilde halk müziklerinden hazırladığı konserin kayıtları da “Üçdeniz Buluşması” adıyla cd olarak katılımcılara armağan edildi. Çocuk müziği alanında da ürünler veren Ereren, “Çocuklara Çocuklarla Müzik” başlığı altında “Hayvanlar 1”, “Hayvanlar 2” ve “Çorabım Çıkmış Ayağımdan” adlı üç çocuk müziği albümü yaptı. Ayrıca 9 aylıktan 24 aylığa kadar olan çocukların nörolojik ve pedagojik gelişimine uygun 60 adet şarkısı bulunuyor.

Ferda Ereren “Sabahın Seherinde” başlıklı bu dinletisinde yaylı bağlama ve bağlama ile kendi yapıtlarından çeşitli halk türkülerinden örnekler seslendirecek.