NHKM'de Babek Sohbi'nin 'Güneşe Gebe Kadınlar' sergisi açıldı

İranlı sanatçı Babek Sohbi “Güneşe Gebe Kadınlar” adlı heykel serisi ile Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor. 19 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da açılışı yapılan sergi, 26 Ekim'e kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

“Laik Devrim kuşkusuz kadınların elleri ve kalpleriyle zafere ulaşacak ve ülkemi çağdaş ve insancıl bir halk yönetimine kavuşturacak" diyen Tahran doğumlu Sohbi, Türkiye’deki ilk sergisini 1992 yılında açtı. Çalışmalarında farklı malzemeler kullanan sanatçı günümüze kadar 20’nin üzerinde kişisel ve karma sergi gerçekleştirdi. Sanatçının, Türkiye’nin farklı bölgeleri için ürettiği meydan heykelleri de bulunuyor.

"Ülkesinin 43 yıldır teokratik rejimin baskıları ve zulmüne karşı büyük bir patlamanın olacağını" belirten sanatçı Babek Sohbi, Masha Amini'nin katledilişinin bu patlama için güçlü bir kıvılcım haline geldiğini ifade etti.

'Ülkemde güneşi kadınlar doğuracak, biliyorum'

Sanatçı Sohbi'nin "Güneşe Gebe Kadınlar" sergisi için yayımladığı metin şu şekilde:

“Eskisi gibi yaşamak istemeyen bir halk, eskisi gibi yönetemeyen totaliter rejime karşı ayaklandı. Bu nokta bir halk devriminin eşiğidir.

İran halkının 43 yıl boyunca teokratik rejimin baskıları ve zulmüne karşı biriktirdikleri öfke ve nefret, kuşkusuz büyük bir patlamaya neden olacaktı. Bu durum kül altında büyük bir ateşi oluşturdu ve MAHSA AMİNİ’nin canice katledilişi bu ateşin alevlenmesine güçlü bir kıvılcım oldu.

İslami Diktatörlük bugünlerde de İran halkını rehin almaya çalışıyor. İran tarihi ve kültürüne karşı kendi çağ dışı anti kültürünü dayatmaya zorluyor ve bu yönde özellikle kadınları hedef alıyor. Sistem özgür ve aydın kadınların gücünü biliyor ve ondan korkuyor. Nitekim 43 yıl boyunca çeşitli baskılarına rağmen dayattığı tesettür şeklini bile İran kadınlarına kabul ettiremedi.

Bu günlerde Dünya bu kadınların cesaretine ve halk Devrimine önderlik edecek gücüne tanık oluyor. İran demokratik ve Laik Devrimi kuşkusuz kadınların elleri ve kalpleriyle zafere ulaşacak ve ülkemi çağdaş ve insancıl bir halk yönetimine kavuşturacak. Kuşkusuz dünya ve bölge halkları da bu ırmaktan tasını dolduracak.

Bu aydınlığın hayalini kurdum yıllarca. Bu nedenle 'GÜNEŞE GEBE KADIN'ların heykellerini ürettim ve insanlarla paylaşıyorum. Ülkemde GÜNEŞ’i doğuracak kadınlar, bunu biliyorum, ben görmesem de.”