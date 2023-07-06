NHKM ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nin 'Laikliği aramak' söyleşisi bugün Ankara'da

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) ve Kadın Dayanışması Komiteleri (KDK), Sivas Katliamı'nın 30. yılı nedeniyle Ankara'da bir söyleşi düzenliyor.

"Cumhuriyetin 100. yılında laikliği aramak" başlıklı ortak program, bugün gerçekleştirilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programda Cumhuriyet yazarları Zülâl Kalkandelen ve Eren Aysan ile KDK Sözcüsü Gizem Batı Ayaz konuşmacı olacak. Moderatör ise akademisyen ve yazar Gözde Somel olacak.

Program saat 19.30’da başlayacak.