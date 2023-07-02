NHKM ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'laikliği aramak' söyleşisi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışma Komiteleri, Madımak katliamının 30. yılında, 'Cumhuriyetin 100. yılında laikliği aramak' başlıklı söyleşi düzenleyecek.

Haber Merkezi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Kadın Dayanışması Komiteleri (KDK), Sivas Katliamı'nın 30. yılında Ankara'da bir söyleşi düzenleyecek.

'Cumhuriyetin 100. yılında laikliği aramak' başlıklı ortak program, 6 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki programda Cumhuriyet yazarları Zülâl Kalkandelen ve Eren Aysan ile KDK Sözcüsü Gizem Batı Ayaz konuşmacı olacak. Moderatör ise akademisyen ve yazar Gözde Somel olacak.

Program saat 19.30’da başlayacak. 