NHKM ve Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'laikliği aramak' söyleşisi

Biliyoruz ki 100 yılın en gerici meclisi tek bir günde, yani seçim günü kurulmadı.



Bu karanlık meclisi yaratan dinamikleri ve buradan çıkışı konuşacağımız "Cumhuriyetin 100. Yılında Laikliği Aramak" başlıklı söyleşimize davetlisiniz!@veganzulal @tekirkedi @BATIGizem pic.twitter.com/BxoxMOVLGq