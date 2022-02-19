NHKM: Tiyatronun fişini çektirmeyiz

“Bizim tiyatrolarımız” halkın temel gereksinimlerinden biri olan, onsuz bir toplumun yaşamını sürdüremeyeceği, yüzlerce yıldır kamusal bir işlev olan sanatı üretiyor ve sergiliyorlar.

Enerji tekelleri ise şu anda bütün sanat mekânlarına ödenmesi olanaksız ve talep edilmesi kökten haksız faturalarla saldırıyorlar.Uyarıyoruz: Gözünü kâr bürümüş sermayeye sesleniyoruz. Elinizi halkın kültürel ihtiyaçlarından çekin.

Uyarıyoruz: Tiyatroyu kapattırmayız. Sanat dostu geçinen tekellere sesleniyoruz. Elektriğimize el uzatmanın vebali ağırdır, altından kalkamazsınız. Uyarıyoruz: Siyasi iktidar pandemi sırasında sanatçıları açlıkla terbiye etmeye kalkmış, yüzlerce müzisyen intihara sürüklenmişti.

Artık yeter, hükümete sesleniyoruz. Bir tek sahnenin bile perdelerini açamaması durumunu kabul etmeyeceğiz. Ve çağırıyoruz: Bütün sanatçıları, sadece sanatçıları değil, aynı yağmanın acısını evinde, işyerinde çeken halkımızı Moda Sahnesi’yle buluşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

Elektrik şirketleri hemen devletleştirilmelidir.