NHKM: Sabancı Holding faturalarıyla aydınlanmaya saldırmaktadır

İstanbul Kadıköy'deki Moda Sahnesi fahiş elektrik faturalarını ödemeyeceğini ilan etmişti. Enerjisa tiyatronun elektriğinin 7 Mart Pazartesi günü kesileceğini Moda Sahnesi'ne bildirdi.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bir açıklama yaparak Moda Sahnesi'yle dayanışma çağrısında bulundu.

NKHM İstanbul tarafından yapılan açıklamada "Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından biri olan Sabancı Holding, kâr amaçlı olmayan bir tiyatroya fahiş fatura çıkarmakta, elektriğini kesmeye kalkışmaktadır. Bir özel şirket, nasıl bir tiyatroyu -veya yoksul bir emekçinin evini- karanlığa mahkûm etme yetkisine sahip olabilir! Bu yetkiyi tanımamalı, reddetmeliyiz" denildi.

Sabancıların "kültür sanata pek meraklı görüntüsü verdiği" belirtilen açıklamada sanat üretmenin sermaye gruplarının ayrıcalığı olamayacağı vurgulandı. Tiyatronun toplumun aydınlanma mücadelesinin bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada "Egemen düzenin bütünü ve şu anda konumuz olan Sabancı Holding faturalarıyla aydınlanmaya saldırmaktadırlar" denildi.

Türkiye halkının bir yoksullaştırma saldırısı altında olduğu kaydedilen açıklamada "Kadıköy’de Bahariye Caddesi üstünde bir tiyatronun elektriğinin kesilmeye kalkışılması bu bütünün parçası olarak görülmelidir. Sanatçıları, aydınları, yoksulluğa karşı mücadele eden emekçileri Moda Sahnesi ile dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

NHKM İstanbul tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna

6 Mart 2022

Duydunuz mu: Sabancılar Tiyatroya Saldırmaya Karar Vermiş!

Enerjisa, soygun faturasını reddeden Moda Sahnesi’ne elektriğini keseceğini bildirdi. Bu bildirim bir elektrik dağıtım şirketinin kendi basit tercihi değildir. Sermaye ve onun temsilcisi siyasi iktidar halka yönelik yoksullaştırma saldırısını geniş bir program haline getirmiş, içine sanatın tasfiyesini de katmış bulunuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, tiyatronun fişini çekmelerine izin vermeyeceğiz. Soyguncuları ayaklarını denk almaları için uyarıyoruz.

Bilindiği gibi Kadıköy’deki Moda Sahnesi fahiş elektrik faturalarını ödemeyeceğini ilan etmişti. Enerjisa’dan yapılan bildirimle tiyatronun elektriğinin 7 Mart Pazartesi günü kesileceği Moda Sahnesi yönetimine iletilmiş oldu.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Moda Sahnesi’nin tutumunu desteklemekte, sanat emekçileriyle dayanışma içinde olduğunu ilan etmektedir. Yalnızca tiyatrocuları, genel olarak sanat dünyasını değil, bu sömürü düzeninin yoksullaştırma saldırısına uğrayan bütün emekçi halkımızı ve aydınları dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.

Elektrik kesme bildirimi herhangi bir şirketin herhangi bir tüketiciyle ilişkisi çerçevesinde düşünülebilecek sıradan bir tercih değildir. Çünkü elektrik pazarda alınıp satılacak bir mal değil, yaşamsal ihtiyaçlardan biridir ve onsuz yaşanamayacağı, herhangi bir etkinlik var edilemeyeceği için kamusal niteliktedir. Topluma bedelsiz bir hizmet olarak sunulması gereken elektriğin üstünden sermaye sınıfının devasa kârlar elde etmesi gayrimeşrudur.

Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından biri olan Sabancı Holding, kâr amaçlı olmayan bir tiyatroya fahiş fatura çıkarmakta, elektriğini kesmeye kalkışmaktadır. Bir özel şirket, nasıl bir tiyatroyu -veya yoksul bir emekçinin evini- karanlığa mahkûm etme yetkisine sahip olabilir! Bu yetkiyi tanımamalı, reddetmeliyiz.

Tiyatro da toplumun temel gereksinimlerinden biridir. Tiyatro ve diğer sanatlar zenginlerin para dökerek ulaşacağı ayrıcalıklar değildir. Sanatın misyonu toplumu aydınlatmaktır ve emekçi halka kamusal bir hizmet mantığıyla sunulmalıdır. Dolayısıyla elektrik veya başka maliyetlerin seyirciye yansıtılması düşünülemez. Soygun faturaları sanatla emekçiler arasına duvar örmeyi hedefleyen bir operasyondur.

Sabancılar kültür sanata pek meraklı görüntüsü vermektedir. Şaka değil, müzeleri, kültür merkezleri, üniversiteleri, okulları var! Demek ki görüntüye kanmamak gerekiyor. Sabancılar bu faaliyetlerinden de kâr ediyor olabilirler. Olmadı, masraflarını vergiden düşüyorlardır! Sanat üretmek sermaye gruplarının ayrıcalığı olamaz.

Ülkemizde tiyatro çoğunlukla halkçı, ilerici karakterde ve kâr amaçlı olmayan bir faaliyet olarak örgütlenmiştir. Tiyatro toplumun aydınlanma mücadelesinin bir parçasıdır. Egemen düzenin bütünü ve şu anda konumuz olan Sabancı Holding faturalarıyla aydınlanmaya saldırmaktadırlar.

Abarttığımızı düşünenlere faturadan bağışık tutulan camileri, üstüne yattıkları milyonluk vergi borcu bir imzayla affedilen dev şirketleri hatırlatırız.

Saldırı, bir elektrik abonesinin sorunu sayılamayacak kadar büyük ve boyutlu. Türkiye halkı bir yoksullaştırma saldırısı altında. Etiketler, faturalar bu saldırının parçası. Saldırının faili ise sermaye sınıfı ve siyasi iktidar. Kadıköy’de Bahariye Caddesi üstünde bir tiyatronun elektriğinin kesilmeye kalkışılması bu bütünün parçası olarak görülmelidir.

Sanatçıları, aydınları, yoksulluğa karşı mücadele eden emekçileri Moda Sahnesi ile dayanışmaya çağırıyoruz. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatın ve emekçinin içinde, yanındadır. Herkesi bu dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi"